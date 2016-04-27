無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FX5_FiboSpiral - MetaTrader 4のためのインディケータ
フィボナッチ・スパイラルは、最高のフィボナッチ数に基づいたツールのうちの一つです。トレーダーによれば、これは株式市場での人の振舞いを予測するための強いツールです。フィボナッチ・スパイラルは、貝、花びら、木の葉や果実など自然界のさまざまなところで観察されます。
フィボナッチ・スパイラルとは、”黄金比”1：1.618に基づき中心から遠ざかる特殊なスパイラルです。スパイラルが1周して元に戻るたびに、これは黄金比で増えていきます。
このインディケータは、チャート上にゴールデン・スパイラルを表示します。これは、とても使いやすいですが、プログラムを使用する前に、どうやって設定すればいいか、しっかり理解しておきましょう。
- radius: 初期の渦巻き全体の半径
- goldenSpiralCycle: この引数は、黄金比に近付けるための回転数を表す(初期値は1)
- clockWiseSpiral: clockWiseSpiralがtrueならば、スパイラルは右に回る。falseならば、スパイラルは左に回る。
-spiralColor1, spiralColor2: スパイラルの色
インディケータを起動した後で、正方形とスパイラルが描画されます。正方形が不正確に表示される場合、正方形サイズを拡大縮小することができます。新たなティックが生成されると、スパイラルは再描画されます。必要なスパイラルサイズを取得するまで正方形サイズを拡大縮小してください。
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
