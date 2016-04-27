コードベースセクション
Ahmad Waddah Attar
パブリッシュ済み:
インディケータWaddah Attar Trendは、誰でも分かりやすくて、買い･売りシグナルに感じやすいです。
足が緑色に染められた場合、「買い」をします。足が赤に染められた場合、「売り」をします。どんな時間軸でも使用できます。ただし、ストップにご注意ください。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7078

