ポケットに対して
インディケータ

Smoothed ADX by John Ehlers - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
3071
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

スムージングADXは、フォーラム投稿者によってコーディングされたもので、特別難しいものではありません。しかし、ADXのスムージングアルゴリズムに関する記述はどこにもありませんでした。そのため、提供されたコードのみの掲載となります:


Inputs: {declaring inputs}
     Length( 14 ),
     ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
 
variables: {declaring variables}
     DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ), 
     DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
     ADXLead(0), ADXFinal(0);

{もともとあるADX関数を呼び出します。計算する必要はありません。}
Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);
 
{この箇所が、元のADXのスムージングです。 DI+、 DI-、 ADX ラインがスムージングされます。}
DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
 
DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
 
ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
 
{チャート上にプロットします}
Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ;
Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ;
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;

ADXのスムージングを深く理解するのが面倒な場合、このスムージングは２つのステップに分けられます。連続した数Pがあり、それを最小のラグでスムージングするとします。このために、初めのステップとして、下記公式でPの連続関数V(P) を作ります:

     V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
ただし:

  • P0 は、連続数の現在値(インジケーターの値);
  • P1 は、連続数のすぐ前の値;
  • V1 は、オシレーターのすぐ前の値;
  • V0 は、オシレーターの現在値

もしくは、他の方法:
    
     V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
ただし: 
   
     Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - Ehlers' burst (ここでのみ定義される単語).

２番目のステップとして、単純加重平均をします:
 
     W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
ただし:

  • W0 は、連続数Pの現在の平滑化された値;
  • V0 は、P連続オシレータの現在値;
  • W1 は、ひとつ前の平滑化された値
Smoothed ADXでは、このスムージングアルゴリズムを標準ADXの３つのバッファに使っていますこのようにして、得られたインジケータは、Smoothed ADXと呼ばれています。RSIをスムージングした場合、 Smoothed RSI などとなるでしょう。下図は、Smoothed ADXですが、オリジナルのADXほど'敏感'ではありません


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7072

