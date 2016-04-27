コードベースセクション
エキスパート

TrendMeLeaveMe - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ahmad Waddah Attar
このEAを起動する前に、ただ上昇又は下降トレンドを描いてください。プロパティを設定して、EAを起動します。
このEAは自動的に動作しません。まず最初にトレンド相場やレンジ相場を描かなければなりません。buystopsellstopという名を出して、
BuyStop_StepUpperBuyStop_StepLowerSellStop_StepUpperSellStop_StepLowerのプロパティを指定します。 
価格がbuystopとBuyStop_StepLowerの間の範囲に入るタイミングでBuyStop_StepUpper価格に応じた買い逆指値注文を出します。価格がsellstopとSellStop_StepUpperの間の範囲に入るタイミングでSellStop_StepUpper価格に応じた売り逆指値注文を出します。

両方の注文のためには、トレンドの後を追って注文価格が変化するとともに、始値が変化します。

お好みに合わせてBuyStop_StopLossBuyStop_TakeprofitBuyStop_Lotを買い逆指値注文の引数として設定できます。また、お好みに合わせてSellStop_StopLossSellStop_TakeprofitSellStop_Lotを売り逆指値注文の引数として設定できます。

チャート上に以下のようになります:





もう一つの例:





 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7066

