TrendMeLeaveMe - MetaTrader 4のためのエキスパート
このEAを起動する前に、ただ上昇又は下降トレンドを描いてください。プロパティを設定して、EAを起動します。
このEAは自動的に動作しません。まず最初にトレンド相場やレンジ相場を描かなければなりません。buystopかsellstopという名を出して、
BuyStop_StepUpper、BuyStop_StepLower、SellStop_StepUpperとSellStop_StepLowerのプロパティを指定します。
価格がbuystopとBuyStop_StepLowerの間の範囲に入るタイミングでBuyStop_StepUpper価格に応じた買い逆指値注文を出します。価格がsellstopとSellStop_StepUpperの間の範囲に入るタイミングでSellStop_StepUpper価格に応じた売り逆指値注文を出します。
両方の注文のためには、トレンドの後を追って注文価格が変化するとともに、始値が変化します。
お好みに合わせてBuyStop_StopLoss、BuyStop_TakeprofitとBuyStop_Lotを買い逆指値注文の引数として設定できます。また、お好みに合わせてSellStop_StopLoss、SellStop_TakeprofitとSellStop_Lotを売り逆指値注文の引数として設定できます。
チャート上に以下のようになります:
もう一つの例:
