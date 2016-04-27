コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Set Fibo Price - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1082
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、フィボナッチライン上に価格を表示します。お使いのフィボナッチラインを自分で描画して、このインディケータを起動してください。価格が自動的に表示されます。

インディケータSet_Fibo_Price_Anyは、自動的にフィボナッチレベルの値を処理し、テキスト型に変換します。









MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7054

