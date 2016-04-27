コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Symbol Index MA - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1029
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、通貨インデックスと2つの移動平均線を表示します。



 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7056

