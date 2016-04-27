無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Symbol Index MA - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、通貨インデックスと2つの移動平均線を表示します。
Set Fibo Price
このインディケータは、フィボナッチライン上に価格を表示します。Bears and Bulls Power
このインディケータは、上昇トレンドと下降トレンドの強度を1つのウィンドウで表示します。
TrendMeLeaveMe
このEAを起動する前に、ただ上昇又は下降トレンドを描いてください。プロパティを設定して、EAを起動します。Waddah_Attar_HTML
このスクリプトは、現在のチャートのためにHTML 形式のレポートを作成します。きっとお役に立つと思います。ぜひ使ってみてください!