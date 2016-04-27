コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Waddah_Attar_HTML - MetaTrader 4のためのスクリプト

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
795
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動




出力データが\expert\filesフォルダに外部ファイルとして保存されます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7071

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

このEAを起動する前に、ただ上昇又は下降トレンドを描いてください。プロパティを設定して、EAを起動します。

Symbol Index MA Symbol Index MA

このインディケータは、通貨インデックスと2つの移動平均線を表示します。

FX5_Divergence FX5_Divergence

このインディケータは、価格とインディケータOsMAの値のダイバージェンスを検出します。ダイバージェンスの種類によって買い/売りシグナルを出します。

Waddah Attar Trend Waddah Attar Trend

インディケータWaddah Attar Trendは、誰でも分かりやすくて、買い･売りシグナルに感じやすいです。