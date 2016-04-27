無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Waddah_Attar_HTML - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 795
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
出力データが\expert\filesフォルダに外部ファイルとして保存されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7071
TrendMeLeaveMe
このEAを起動する前に、ただ上昇又は下降トレンドを描いてください。プロパティを設定して、EAを起動します。Symbol Index MA
このインディケータは、通貨インデックスと2つの移動平均線を表示します。
FX5_Divergence
このインディケータは、価格とインディケータOsMAの値のダイバージェンスを検出します。ダイバージェンスの種類によって買い/売りシグナルを出します。Waddah Attar Trend
インディケータWaddah Attar Trendは、誰でも分かりやすくて、買い･売りシグナルに感じやすいです。