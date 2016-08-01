

Bevor Sie diesen Experten starten, zeichnen Sie einfach einen steigenden oder sinkenden Trend. Stellen Sie die Eigenschaften ein, starten Sie den Experten und dann haben Sie es frei.

Dieser Experte funktioniert nicht automatisch. Sie sollen zuerst einen steigenden, sinkenden oder waagerechten Trend zeichnen. Nennen Sie ihn Buystop oder Sellstop, stellen Sie ihn ein

BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper и SellStop_StepLower

Sobald der Preis in den Bereich zwischen Ihren Ebenen Buystop и BuyStop_StepLower eintritt, wird der Experte die Buystop-Order BuyStop_StepUpper-Preis-orientiert eröffnen. Sobald der Preis in den Bereich zwischen Ihren Ebenen Sellstop и SellStop_StepUpper eintritt, wird der Experte die Sellstop-Order SellStop_StepLower-Preis-orientiert eröffnen.



Der Experte wird immer den OpenPrice für die beiden Ordertypen verändern, wenn der Preis dem Trend folgt, bis er aus dem Darstellungsbereich austritt.



Sie können selbst die BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit und BuyStop_Lot als Parameter zur Eröffnung der Buystop-Order einstellen. Sie können auch die Parameter SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit und SellStop_Lot für Sellstop-Order einstellen.



So sieht das Ganze auf den Diagrammen aus:











Noch ein Beispiel:









