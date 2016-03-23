Ставь лайки и следи за новостями
TrendMeLeaveMe - эксперт для MetaTrader 4
Прежде чем запускать этот эксперт, просто нарисуйте восходящий или нисходящий тренд. Настройте свойства, запустите эксперт и идите по своим делам.
Этот эксперт не работает автоматически. Вы должны сперва отрисовать восходящий, нисходящий или горизонтальный тренд. Назовите его buystop или sellstop, установите настройки: BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper и SellStop_StepLower
Когда цена войдет в область между вашими уровнями buystop и BuyStop_StepLower, эксперт откроет ордер buystop с ориентиром на цену BuyStop_StepUpper. Когда цена войдет в область между вашими уровнями sellstop и SellStop_StepUpper, эксперт откроет ордер sellstop с ориентиром на цену SellStop_StepLower.
Эксперт всегда будет изменять OpenPrice для обоих типов ордеров, когда цена движется вслед за трендом, до тех пор, пока она не выйдет из отображаемой области.
Вы можете сами настроить BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit и BuyStop_Lot для открытия ордера buystop. Также вы можете настроить SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit и SellStop_Lot для ордера sellstop.
Вот как это выглядит на графиках:
Еще один пример:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7066
