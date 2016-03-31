

在启动"TrendMeLeaveMe"EA之前只要画出趋势是向上还是向下. 设置属性, 运行EA, 然后就可以去睡觉或者工作了.



本EA不会自动工作. 您必须画出是向上趋势, 向下趋势, 或者水平趋势. 把它称为buystop 或者 sellstop , 设置 BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper 和 SellStop_StepLower 属性.



当价格进入您的buystop趋势和BuyStop_StepLower之间的区域时, EA将会在价格BuyStop_StepUpper设置止损买入挂单. 当价格进入您的sellstop趋势和SellStop_StepUpper之间的区域时, EA将会在价格SellStop_StepLower设置止损卖出挂单.



当价格在趋势中变动时, EA会一直修改两个订单的建仓价格直到价格移动到之前的区域.



对于buystop, 您可以设置BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit 和 BuyStop_Lot. 对于sellstop, 您可以设置 SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit 和 SellStop_Lot.



看一下这个图表就更好解释了:











这是另一个例子:









