

Antes de executar este conselheiro, desenhe a tendência de alta ou baixa. Defina as propriedades, execute o conselheiro e confira seus negócios.

Este conselheiro não funciona automaticamente. Primeiro, você deve desenhar a tendência ascendente, descendente ou horizontal. Chame-o de buystop ou sellstop, defina as propriedades

BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper e SellStop_StepLower

Quando o preço entra na zona entre os seus níveis buystop e BuyStop_StepLower, o conselheiro abre uma ordem buystop levando em conta o preço BuyStop_StepUpper. Quando o preço entra na zona entre os seus níveis sellstop e SellStop_StepUpper, o conselheiro abre uma ordem sellstop levando em conta o preço SellStop_StepLower.



O conselheiro vai alterar sempre o OpenPrice para ambos os tipos de ordens, se o preço seguir a tendência e não sair da zona exibida.



Você pode configurar o BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit e BuyStop_Lot como parâmetros para abrir uma ordem buystop. Além disso, você pode configurar os parâmetros SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit e SellStop_Lot para a ordem sellstop.



Assim é como fica nos gráficos:











Outro exemplo:









