ポケットに対して
ライブラリ

MQL 5ウィザード - より簡潔な日中時間フィルタ - MetaTrader 5のためのライブラリ

Genes Luna | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1226
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalSimplerITF.mqh (4.21 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

標準ライブラリによって提供される日中時間フィルタに基づいた簡潔なフィルタです。日中の開始及び終了時刻は2進数の代わりに文字列（10:00 - 16:00）を使用して設定できます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/15457

