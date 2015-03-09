CodeBaseSecciones
i-SpectrAnalysis_MFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

klot

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador MFI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.
Este enfoque se puede aplicar para el suavizado de indicaciones de cualquier indicador.
La ventaja principal del método consiste en la ausencia real del retraso.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint                MFIPeriod=14;            // Período promedio
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // Volumen 
input uint N = 7;   // Longitud de la serie
input uint SS = 20; // Coeficiente del suavizado
input int Shift=0;  // desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

donde:

  • N establece la longitud de la serie (potencia de dos);
  • SS - El coeficiente del suavizado en el espectro resultante anula las frecuencias por encima del valor establecido. SS no podrá exceder de 2^N. Si SS = 2^N, se repite completamente la serie MFI.

Para el funcionamiento del indicador es necesaria la librería https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_MFI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7003

