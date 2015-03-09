Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-SpectrAnalysis_MFI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
klot
Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador MFI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.
Este enfoque se puede aplicar para el suavizado de indicaciones de cualquier indicador.
La ventaja principal del método consiste en la ausencia real del retraso.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint MFIPeriod=14; // Período promedio input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen input uint N = 7; // Longitud de la serie input uint SS = 20; // Coeficiente del suavizado input int Shift=0; // desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
donde:
- N establece la longitud de la serie (potencia de dos);
- SS - El coeficiente del suavizado en el espectro resultante anula las frecuencias por encima del valor establecido. SS no podrá exceder de 2^N. Si SS = 2^N, se repite completamente la serie MFI.
Para el funcionamiento del indicador es necesaria la librería https://www.mql5.com/en/code/7000.
Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_MFI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7003
