Autor real:

klot

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador MFI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.

Este enfoque se puede aplicar para el suavizado de indicaciones de cualquier indicador.

La ventaja principal del método consiste en la ausencia real del retraso.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint MFIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

donde:

N establece la longitud de la serie (potencia de dos);

SS - El coeficiente del suavizado en el espectro resultante anula las frecuencias por encima del valor establecido. SS no podrá exceder de 2^N. Si SS = 2^N, se repite completamente la serie MFI.



Para el funcionamiento del indicador es necesaria la librería https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_MFI