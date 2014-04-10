CodeBaseРазделы
i-SpectrAnalysis_MFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

klot

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора MFI, путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint                MFIPeriod=14;            // Период усреднения
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // Объём 
input uint N = 7;   // Длина ряда
input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания
input int Shift=0;  // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

где:

  • N - задаёт длину ряда (степень двойки);
  • SS - Коэффициент сглаживания в получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд MFI.

Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_MFI

