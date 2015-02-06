请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
i-SpectrAnalysis_RSI - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1224
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
klot
此指标例证了 RSI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。
这种方法可应用于平滑任何指标的数值。此方法的主要优点是真正无延迟。
指标输入参数:
input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // Series length input uint SS = 20; // Smoothing coefficient input int Shift=0; // Horizontal shift of the indicator in bars
此处:
- N 指定序列长度 (两个力度);
- SS - 平滑系数, 在频谱结果中归零频率超过设定数值。SS 不能超过 2^N。如果 SS = 2^N，RSI 序列全部重复它自己。
指标操作需要 dt_FFT 库。
图例.1. i-SpectrAnalysis_RSI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7002
i-SpectrAnalysis
此指标例证了价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。累积波段指数 - ASI
此累积波段指数被应用于累积波段指数构造。
i-SpectrAnalysis_MFI
此指标例证了 MFI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。ang_AZad_C_HTF
此 ang_AZad_C 指标在输入参数中有时间帧选项。