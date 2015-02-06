真实作者:

klot

此指标例证了 RSI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。

这种方法可应用于平滑任何指标的数值。此方法的主要优点是真正无延迟。

指标输入参数:

input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

此处:

N 指定序列长度 (两个力度);

SS - 平滑系数, 在频谱结果中归零频率超过设定数值。SS 不能超过 2^N。如果 SS = 2^N，RSI 序列全部重复它自己。



指标操作需要 dt_FFT 库。

图例.1. i-SpectrAnalysis_RSI 指标