i-SpectrAnalysis_RSI - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2581
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
klot
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора RSI путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.
Входные параметры индикатора:
input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // Длина ряда input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
где:
- N - задаёт длину ряда (степень двойки);
- SS - Коэффициент сглаживания в получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд RSI.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.
Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_RSI
