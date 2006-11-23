Ставь лайки и следи за новостями
Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье - индикатор для MetaTrader 4
- 10828
Описание переменных индикатора:
n - задаeт длину ряда (степень двойки);
SS - Коэффициентом сглаживания. В получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^n. При SS == 2^n польностью повторяется ряд Close.
Индикатор является примером сглаживания временного ряда, путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов.
Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/9696
Индикатор ang_AZad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда как и ang_Zad(C).ang Zad(C)
Индикатор ang_Zad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда.