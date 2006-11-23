CodeBaseРазделы
Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье - индикатор для MetaTrader 4

Dmitrii
10828
(2)
Описание переменных индикатора:

n - задаeт длину ряда (степень двойки);
SS - Коэффициентом сглаживания. В получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^n. При SS == 2^n польностью повторяется ряд Close.

Индикатор является примером сглаживания временного ряда, путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов.
Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.

Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/9696


Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье

