Описание переменных индикатора:



n - задаeт длину ряда (степень двойки);

SS - Коэффициентом сглаживания. В получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^n. При SS == 2^n польностью повторяется ряд Close.



Индикатор является примером сглаживания временного ряда, путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов.

Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.



Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/9696





Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье

