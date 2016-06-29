CodeBaseKategorien
i-SpectrAnalysis - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
681
(24)
Echter Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden.

Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR |
//+-----------------------------------+
input uint N = 7;     // Länge der Reihe
input uint SS = 20;   // Glättungskoeffizient
input int Shift=0;       // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

wobei:

  • N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
  • SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Schlusskursreihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.

https://www.mql5.com/ru/code/7000 Bibliothek wird für den Indikator benötigt..

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 23. November 2006 veröffentlicht.

Abb.1. i-SpectrAnalysis Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7001

