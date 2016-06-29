und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-SpectrAnalysis - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
klot
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.
Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden.
Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR | //+-----------------------------------+ input uint N = 7; // Länge der Reihe input uint SS = 20; // Glättungskoeffizient input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
wobei:
- N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
- SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Schlusskursreihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.
https://www.mql5.com/ru/code/7000 Bibliothek wird für den Indikator benötigt..
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 23. November 2006 veröffentlicht.
Abb.1. i-SpectrAnalysis Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7001
