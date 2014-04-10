Реальный автор:

klot

Индикатор является примером сглаживания ценового временного ряда путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов.

Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.

Входные параметры индикатора:

input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

где:

N - задаёт длину ряда (степень двойки);

SS - Коэффициент сглаживания в полученном спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд Close.



Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.11.2006.

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis