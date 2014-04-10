CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-SpectrAnalysis - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

klot

Индикатор является примером сглаживания ценового временного ряда путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов.

Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint N = 7;     // Длина ряда
input uint SS = 20;   // Коэффициент сглаживания
input int Shift=0;    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

где:

  • N - задаёт длину ряда (степень двойки);
  • SS - Коэффициент сглаживания в полученном спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд Close.

Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.11.2006.

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis

Библиотека функций быстрого преобразования Фурье FFT.

Индикатор DS_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора RSI путем фильтрации гармоник большего порядка.

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора MFI путем фильтрации гармоник большего порядка.