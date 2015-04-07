CodeBaseSeções
i-SpectrAnalysis - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (26.02 KB)
i-spectranalysis.mq5 (4.33 KB)
Autor real:

klot

O indicador exemplifica a suavização de preço da série temporal por meio de filtração de harmônicos de uma ordem maior.

Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores.

A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Input parameters of the indicator |
//+-----------------------------------+
input uint N = 7;     // Series length
input uint SS = 20;   // Smoothing coefficient
input int Shift=0;    // Horizontal shift of the indicator in bars

onde:

  • N especifica o comprimento da série (potência de dois);
  • SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. As séries de fechamento se repetem plenamente se SS = 2^N.

https://www.mql5.com/en/code/7000 biblioteca necessária para o funcionamento do indicador ..

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código no dia 23 de Novembro, 2006.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7001

