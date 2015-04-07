Participe de nossa página de fãs
i-SpectrAnalysis - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1144
- 1144
Avaliação:
-
- Publicado:
Atualizado:
Autor real:
klot
O indicador exemplifica a suavização de preço da série temporal por meio de filtração de harmônicos de uma ordem maior.
Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores.
A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Input parameters of the indicator | //+-----------------------------------+ input uint N = 7; // Series length input uint SS = 20; // Smoothing coefficient input int Shift=0; // Horizontal shift of the indicator in bars
onde:
- N especifica o comprimento da série (potência de dois);
- SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. As séries de fechamento se repetem plenamente se SS = 2^N.
https://www.mql5.com/en/code/7000 biblioteca necessária para o funcionamento do indicador ..
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código no dia 23 de Novembro, 2006.
Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7001
