Autor real:

klot

O indicador exemplifica a suavização de preço da série temporal por meio de filtração de harmônicos de uma ordem maior.

Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores.

A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

onde:

N especifica o comprimento da série (potência de dois);

SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. As séries de fechamento se repetem plenamente se SS = 2^N.



https://www.mql5.com/en/code/7000 biblioteca necessária para o funcionamento do indicador ..

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código no dia 23 de Novembro, 2006.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis