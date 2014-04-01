CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ASI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1909
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ASI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ASI.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ASI_HTF

Рис.1. Индикатор ASI_HTF

ExVol ExVol

Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке в пунктах.

VROC_HTF VROC_HTF

Индикатор VROC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TrendMagic TrendMagic

Оптимизированная версия индикатора TrendMagic.

ExMass ExMass

Индикатор ExMass позволяет оценить колебания рынка.