CADOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 AD (累积分布, A/D) 的值。
用法:
Init() 方法及参数在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期。若值等于 0 的情况 (省缺), 指标以同样方式工作 (以所有图表柱线计算), 作为终端内建的一种。柱线指定数量为其它正数的情况下, 在图表每根柱线处使用 (均线原理) 来计算值。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aDataClose[] - 指标计算的收盘价数据缓存区;
- double aDataVolume[] - 指标计算的交易量数据缓存区;
- double aAD[] - 计算值缓存.
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线。
Test_ADOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CADOnArray 类的应用。IncADOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。
累积/分布 (A/D)技术指标通过价格与交易量的变化来判断。交易量作为价格变化的加权系数 - 更高的系数 (交易量) 将在指标值里对价格变化(这段时间) 的贡献更大。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/669
