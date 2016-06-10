und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncADOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die CADOnArray Klasse berechnet im Indikator-Puffer den AD (Accumulation Distribution, A/D).
Verwendung:
Init() - Methode mit dem optionalen Parameter wird in der Funktion OnInit() aufgerufen:
- int aMAPeriod - Indikator Periodenlänge. Falls der Wert gleich 0 ist (Standardeinstellung), liefert der Indikator die gleichen Werte (Berechnung für alle Bars des Charts) wie der, den das Terminal anbietet. Jeder andere, positive Werte rechnet auf Basis der so angegebene Anzahl von Bars (Prinzip des gleitenden Durchschnitts) für alle Bars des Charts.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;
- double aDataVolume[] - Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators;
- double aAD[] - der Puffer mit den berechneten Werten.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_ADOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CADOnArray anwendet. Die Datei IncADOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Der Accumulation/Distribution (A/D), ein technischer Indikator, der durch die Veränderungen der Preise und der Volumina bestimmt wird. Die Preisänderungen werden gewichtet durch das Preisvolumen - je höher das Volumen, desto mehr beeinflusst die Preisänderung den Indikatorwert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/669
