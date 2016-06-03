私たちのファンページに参加してください
IncMFIOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CMFIOnArrayクラスは指標バッファでのMFI（Money Flow Index）の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataPrice[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double aDataVolume[] - 指標計算の取引高データバッファ
- double aP[] - 正の成分のための中間バッファ
- double aM[] - 負の成分のための中間バッファ
- double aPS[] - 平滑化された正の成分のための中間バッファ
- double aMS[] - 平滑化された負の成分のための中間バッファ
- double aMFI[] - 計算されたMFI値のバッファ
追加メソッド：
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_MFIOnArray.mq5はCMFIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncMFIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。
Money Flow Index（MFI、マネーフロー指数）はテクニカル指標で、資金がセキュリティに投資され、その後引き出される速度を示しています。指標の構築と解釈は、MFIには取引高が重要であるという唯一の違い以外はRelative Strength Index（相対力指数）に類似しています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/662
