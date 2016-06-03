コードベースセクション
IncMFIOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev
ビュー:
765
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
incmfionarray.mqh (3.43 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_mfionarray.mq5 (3.06 KB) ビュー
CMFIOnArrayクラスは指標バッファでのMFI（Money Flow Index）の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataPrice[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aDataVolume[] - 指標計算の取引高データバッファ
  • double aP[] - 正の成分のための中間バッファ
  • double aM[] - 負の成分のための中間バッファ
  • double aPS[] -  平滑化された正の成分のための中間バッファ
  • double aMS[] -  平滑化された負の成分のための中間バッファ
  • double aMFI[] - 計算されたMFI値のバッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_MFIOnArray.mq5はCMFIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncMFIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Money Flow Index（MFI、マネーフロー指数）はテクニカル指標で、資金がセキュリティに投資され、その後引き出される速度を示しています。指標の構築と解釈は、MFIには取引高が重要であるという唯一の違い以外はRelative Strength Index（相対力指数）に類似しています。

Test_MFIOnArray - CMFIOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/662

