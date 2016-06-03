CMFIOnArrayクラスは指標バッファでのMFI（Money Flow Index）の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataPrice[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double aDataVolume[] - 指標計算の取引高データバッファ

- 指標計算の取引高データバッファ double aP[] - 正の成分のための中間バッファ

- 正の成分のための中間バッファ double aM[] - 負の成分のための中間バッファ

- 負の成分のための中間バッファ double aPS[] - 平滑化された正の成分のための中間バッファ

- 平滑化された正の成分のための中間バッファ double aMS[] - 平滑化された負の成分のための中間バッファ

- 平滑化された負の成分のための中間バッファ double aMFI[] - 計算されたMFI値のバッファ

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

Test_MFIOnArray.mq5はCMFIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncMFIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Money Flow Index（MFI、マネーフロー指数）はテクニカル指標で、資金がセキュリティに投資され、その後引き出される速度を示しています。指標の構築と解釈は、MFIには取引高が重要であるという唯一の違い以外はRelative Strength Index（相対力指数）に類似しています。



