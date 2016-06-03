私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
XTrendlessOS (トレンドレスオシレータ) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 874
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
LenIFCHIK
それは実際の市場に買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を評価するために設計されています。
指標のヒストグラムバーはその値が買われ過ぎ/売られ過ぎの水準の60％、80％と100％以上の時に色を変更します。 当初J. DiNapoliはこの指標を線形グラフとして説明しましたが、その、重要なレベルの一つとの交差で変色する着色されたヒストグラムとしての解釈はおそらくより便利です。
この指標は10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
この指標は元々MQL4で実装され2010年3月30日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/663
CMFIOnArrayクラスは指標バッファでのMFI（Money Flow Index、マネーフロー指数） の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。TrendLineAlert
この指標はシグナルの作動レベルを設定する傾斜トレンドラインを表示します。
金融資産のチャートからすべてのグラフィカルオブジェクトを削除するための簡単なスクリプト。チャートが不要になったオブジェクトによって混みすぎた場合に役に立ちます。SpreadCandlesCreator
この指標はオンラインモードでのフローティングスプレッドの現在値からなるローソク足チャートを作成します。