CMFIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 MFI (资金流指数) 的值。

用法:



Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

int aPeriod - 指标周期。

- 指标周期。 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;

- prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数; double aDataPrice[] - 指标计算数据缓存;

- 指标计算数据缓存; double aDataVolume[] - 指标计算的交易量数据缓存区;

- 指标计算的交易量数据缓存区; double aP[] - 正元件的中间缓存;

- 正元件的中间缓存; double aM[] - 负元件的中间缓存;

- 负元件的中间缓存; double aPS[] - 平滑正元件的中间缓存;

- 平滑正元件的中间缓存; double aMS[] - 平滑负元件的中间缓存;

- 平滑负元件的中间缓存; double aMFI[] - MFI 计算值的缓存.

附加方法:

int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;

- 返回指标计算的最小柱线数量; string Name() - 返回指标名称的线。

Test_MFIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CMFIOnArray 类的应用。IncMFIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。

若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。

资金流指数 (MFI) 是一款技术指标, 指示资金投入证券并从中回报的比率。指标的构造与解释类似于 相对强度指数, 唯一不同之处在于交易量对 MFI 很重要。



