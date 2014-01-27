请观看如何免费下载自动交易
CMFIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 MFI (资金流指数) 的值。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期。
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aDataPrice[] - 指标计算数据缓存;
- double aDataVolume[] - 指标计算的交易量数据缓存区;
- double aP[] - 正元件的中间缓存;
- double aM[] - 负元件的中间缓存;
- double aPS[] - 平滑正元件的中间缓存;
- double aMS[] - 平滑负元件的中间缓存;
- double aMFI[] - MFI 计算值的缓存.
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线。
Test_MFIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CMFIOnArray 类的应用。IncMFIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。
若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。
资金流指数 (MFI) 是一款技术指标, 指示资金投入证券并从中回报的比率。指标的构造与解释类似于 相对强度指数, 唯一不同之处在于交易量对 MFI 很重要。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/662
