Класс CMFIOnArray предназначен для расчета значений индикатора MFI (Money Flow Index, MFI) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriod - период индикатора.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataPrice[] - буфер с ценовыми данными для расчета индикатора;
- double aDataVolume[] - буфер с данными объема для расчета индикатора;
- double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;
- double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;
- double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;
- double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;
- double aMFI[] - буфер с рассчитанным значением MFI.
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_MFIOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CMFIOnArray. Файл IncMFIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.
Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
