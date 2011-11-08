CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncMFIOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1910
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) просмотр
incmfionarray.mqh (3.43 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_mfionarray.mq5 (3.06 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CMFIOnArray предназначен для расчета значений индикатора MFI (Money Flow Index, MFI) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataPrice[] - буфер с ценовыми данными для расчета индикатора;
  • double aDataVolume[] - буфер с данными объема для расчета индикатора;
  • double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;
  • double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;
  • double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;
  • double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;
  • double aMFI[] - буфер с рассчитанным значением MFI.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_MFIOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CMFIOnArray. Файл IncMFIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

Пример использования класса CMFIOnArray

IncRSIOnArray IncRSIOnArray

Класс CRSIOnArray предназначен для расчета значений индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) по индикаторному буферу.

PriceAlert PriceAlert

Индикатор отображает горизонтальную линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.

GetFontName GetFontName

Функциональный модуль для более удобного отображения выбора шрифта во входных параметрах индикатора.

SpreadInfo SpreadInfo

Индикатор SpreadInfo выводит в одном из углов графика текущее значение спреда, его среднее значение и их отношение.