IncMFIOnArray - librería para MetaTrader 5
La clase CMFIOnArray está diseñada para calcular los valores de MFI (Money Flow Index) a partir de los buffers del indicador.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:
- int aPeriod - periodo del indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavizado.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total variable definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
- double aDataPrice[] - buffer de datos para los cálculos del indicador;
- double aDataVolume[] - buffer con los datos de volumen para los cálculos del indicador;
- double aP[] - buffer intermedio para la componente positiva;
- double aM[] - buffer intermedio para la componente negativa;
- double aPS[] - buffer intermedio para la componente positiva suavizada;
- double aMS[] - buffer intermedio para la componente negativa suavizada;
- double aMFI[] - buffer con los valores calculados de MFI.
Métodos adicionales:
- int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
- string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.
Test_MFIOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CMFIOnArray. El archivo IncMFIOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).
Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.
Money Flow Index (MFI) es un indicador técnico, que indica la velocidad con que se invierte y posteriormente se retira dinero en un activo financiero. La construcción y la interpretación del indicador es similar a la de Relative Strength Index con la única diferencia de que el caso del MFI el volumen es relevante.
