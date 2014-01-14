Participe de nossa página de fãs
A Classe CMFIOnArray é projetada para calcular os valores do MFI (Money Flow Index) sobre os buffers do indicador.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
- double aDataPrice[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
- double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;
- double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;
- double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;
- double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;
- double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;
- double aMFI[] - o buffer com o cálculo do valor do MFI.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_MFIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CMFIOnArray. O arquivo IncMFIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.
Money Flow Index (MFI) é o indicador técnico que mostra a proporção na qual o dinheiro é investido dentro do ativo e depois retirado. A construção e interpretação do indicador é similar ao Relative Strength Index com a diferença de que o volume é o mais importante no MFI.
