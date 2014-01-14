CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncMFIOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incmfionarray.mqh (3.43 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_mfionarray.mq5 (3.06 KB) visualização
A Classe CMFIOnArray é projetada para calcular os valores do MFI (Money Flow Index) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
  • double aDataPrice[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
  • double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;
  • double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;
  • double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;
  • double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;
  • double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;
  • double aMFI[] - o buffer com o cálculo do valor do MFI.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_MFIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CMFIOnArray. O arquivo IncMFIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

Money Flow Index (MFI) é o indicador técnico que mostra a proporção na qual o dinheiro é investido dentro do ativo e depois retirado. A construção e interpretação do indicador é similar ao Relative Strength Index com a diferença de que o volume é o mais importante no MFI.

Test_MFIOnArray - Exemplo do uso da classe CMFIOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/662

