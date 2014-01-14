A Classe CMFIOnArray é projetada para calcular os valores do MFI (Money Flow Index) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador.

- período do indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();

é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();

- variável prev_calculated a partir da função OnCalculate(); double aDataPrice[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;

- buffer dos dados para cálculo do indicador; double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;

- buffer com dados do volume para calcular o indicador; double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;

- buffer intermediário para o componente positivo; double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;

- buffer intermediário para o componente negativo; double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;

- buffer intermediário para o componente suavizado positivo; double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;

- buffer intermediário para o componente suavizado negativo; double aMFI[] - o buffer com o cálculo do valor do MFI.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_MFIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CMFIOnArray. O arquivo IncMFIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

Money Flow Index (MFI) é o indicador técnico que mostra a proporção na qual o dinheiro é investido dentro do ativo e depois retirado. A construção e interpretação do indicador é similar ao Relative Strength Index com a diferença de que o volume é o mais importante no MFI.