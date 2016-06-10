Die Klasse CMFIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den MFI (Money Flow Index).

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aMAPeriod - Indikator Periodenlänge.

- Indikator Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataPrice[] - Daten-Puffer für die Berechnung des Indikators;

- Daten-Puffer für die Berechnung des Indikators; double aDataVolume[] - Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators; double aP[] - Hilfspuffer für eine positive Komponente;

- Hilfspuffer für eine positive Komponente; double aM[] - Hilfspuffer für eine negative Komponente;

- Hilfspuffer für eine negative Komponente; double aPS[] - Hilfspuffer für eine geglättete positive Komponente;

- Hilfspuffer für eine geglättete positive Komponente; double aMS[] - Hilfspuffer für eine geglättete negative Komponente;

- Hilfspuffer für eine geglättete negative Komponente; double aMFI[] - Puffer mit berechneten MFI-Werten.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_MFIOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CMFIOnArray anwendet. Die Datei IncMFIOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Indikator, der das Verhältnis aus Kauf- und Verkaufsrate berechnet. Konstruktion und Interpretation des Indikators ist ähnlich wie die des Relative-Stärke-Index nur mit dem Unterschied, dass das das Handelsvolumen berücksichtigt wird.



