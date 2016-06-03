CVidyaOnArrayクラスは指標バッファでのVIDYA(Variable Index Dynamic Average）値の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

int aCMOPeriod - CMOオシレータの期間

- CMOオシレータの期間 int aMAPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double & aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double & aVIDYA[]- 指標の計算値

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_VidyaOnArray.mq5はCVidyaOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncVidyaOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Variable Index Dynamic Averageテクニカル指標（VIDYA）は Tushar Chande によって開発されました。これはExponential Moving Average（EMA） を動的に変化する平均化期間で計算するオリジナルの手法です。平均化の期間は市場のボラティリティに依存し、ボラティリティの尺度としてはChandeモメンタムオシレータ（Chande Momentum Oscillator、CMO）が選ばれました。このオシレータは、一定期間（CMO期間）の正の増分の合計と負の増分の合計との比率を測定します。<CMO値は、平滑化係数のEMAに対する比率として使用されます。よってVIDYAではCMO期間とEMA期間のパラメータを設定する必要があります。