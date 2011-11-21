Класс CVidyaOnArray предназначен для расчета значений индикатора VIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aCMOPeriod - период осциллятора CMO;

int aMAPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

double & aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

- буфер с данными для расчета индикатора; double & aVIDYA[] - рассчитанное значение индикатора.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_VidyaOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CVidyaOnArray. Файл IncVidyaOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Скользящая Средняя с Динамическим Периодом Усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) был разработан Тушаром Чендом (Tushar Chande) и представляет собой оригинальную методику расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения. Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO). Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO используется в качестве коэффициента к сглаживающему фактору EMA. Таким образом, индикатор VIDYA имеет два параметра настройки: период осциллятора CMO и период сглаживания экспоненциальной скользящей средней (период EMA).