IncVidyaOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- 1999
Класс CVidyaOnArray предназначен для расчета значений индикатора VIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) по индикаторному буферу.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aCMOPeriod - период осциллятора CMO;
- int aMAPeriod - период индикатора.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double & aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
- double & aVIDYA[] - рассчитанное значение индикатора.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
Файл Test_VidyaOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CVidyaOnArray. Файл IncVidyaOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический индикатор Скользящая Средняя с Динамическим Периодом Усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) был разработан Тушаром Чендом (Tushar Chande) и представляет собой оригинальную методику расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения. Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO). Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO используется в качестве коэффициента к сглаживающему фактору EMA. Таким образом, индикатор VIDYA имеет два параметра настройки: период осциллятора CMO и период сглаживания экспоненциальной скользящей средней (период EMA).
