ポケットに対して
ライブラリ

IncStdDevOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
752
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
incstddevonarray.mqh (2.59 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_stddevonarray.mq5 (2.31 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CStdDevOnArrayクラスは指標バッファでの標準偏差 （StdDev）の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aPeriod - 指標期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - MA手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double & aData[] - 指標計算に使われる終値データのバッファ
  • double & aMA[] - 平均値計算の中間バッフア
  • double & aStdDev[] - 指標計算値バッファ

Test_StdDevOnArray.mq5はCStdDevOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncStdDevOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Standard Deviationは市場のボラティリティの尺度を示す値です。この指標は移動平均に相対した価格変動を説明します。

CStdDevOnArrayの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/638

