CStdDevOnArrayクラスは指標バッファでの標準偏差 （StdDev）の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

ENUM_MA_METHOD aMethod - MA手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

double & aData[] - 指標計算に使われる終値データのバッファ

double & aMA[] - 平均値計算の中間バッフア

double & aStdDev[] - 指標計算値バッファ

Test_StdDevOnArray.mq5はCStdDevOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncStdDevOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。



IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Standard Deviationは市場のボラティリティの尺度を示す値です。この指標は移動平均に相対した価格変動を説明します。