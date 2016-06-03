無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IncStdDevOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CStdDevOnArrayクラスは指標バッファでの標準偏差 （StdDev）の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - MA手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double & aData[] - 指標計算に使われる終値データのバッファ
- double & aMA[] - 平均値計算の中間バッフア
- double & aStdDev[] - 指標計算値バッファ
Test_StdDevOnArray.mq5はCStdDevOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncStdDevOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。
Standard Deviationは市場のボラティリティの尺度を示す値です。この指標は移動平均に相対した価格変動を説明します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/638
