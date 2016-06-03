私たちのファンページに参加してください
IncVHFOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CVHFOnArrayクラスは指標バッファでのVertical Horizontal Filter（VHF）値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int VHFPeriod - 指標期間
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
- double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
- double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
- double aVHF[] - 指標の計算値
追加メソッド：
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_VHFOnArray.mq5はCVHFOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncVHFOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
Vertical Horizontal Filter（VHF）は現在のマーケットの状態（トレンド・もみ合い相場）を示します。それは1991年に初めてアダムホワイトによって説明されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/633
