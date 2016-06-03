CVHFOnArrayクラスは指標バッファでのVertical Horizontal Filter（VHF）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int VHFPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aVHF[] - 指標の計算値

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

Test_VHFOnArray.mq5はCVHFOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncVHFOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Vertical Horizontal Filter（VHF）は現在のマーケットの状態（トレンド・もみ合い相場）を示します。それは1991年に初めてアダムホワイトによって説明されました。



