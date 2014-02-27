加入我们粉丝页
IncVidyaOnArray - MetaTrader 5程序库
类CVidyaOnArray用来计算指标数据的 VIDYA (Variable Index Dynamic Average) 的值。
使用:
The Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aCMOPeriod CMO值周期;
- int aMAPeriod 指标周期.
The Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double & aData[] 为计算指标所需数据的缓存;
- double & aVIDYA[] 指标计算结果.
附加方法:
- int BarsRequired() 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() 返回指标名称;
Test_VidyaOnArray 是一个使用了类CVidyaOnArray的简单指标。 IncVidyaOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
Variable Index Dynamic Average Technical Indicator (VIDYA) 由Tushar Chande发明创建。该指标是求指标Exponential Moving Average (EMA) 值的原始方法，其均值周期能动态改变。均值周期取决于市场的波动性; 为了计算波动性选择了Chande Momentum Oscillator (CMO)值。 振荡器测算了某个周期（CMO周期）内正增加值的和与负增加值的和的比值。 CMO值被用作对平滑因子EMA的系数。 所以 VIDYA 有2个设置参数：CMO周期和EMA周期.
