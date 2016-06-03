CMOOnArrayクラスは指標バッファでのCMO（Chande Momentum Oscillator）値の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double & aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double & aCMO[] - 指標の計算値

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_CMOOnArray.mq5はCCMOOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCMOOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

シャンデモメンタムオシレータ（Chande Momentum Oscillator、CMO）は Tushar Chande によって開発された、モメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。 Chande はこれおよび他の指標を、著作した「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators（新テク二カルトレーダー：最新の指標によってあなたの利益を急増）」で議論しました。CMOの範囲は-1～1です。+0.5と-0.5の値は買われすぎと売られすぎ市場とみなされます。



