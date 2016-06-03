コードベースセクション
IncCMOOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev
733
(29)
CMOOnArrayクラスは指標バッファでのCMO（Chande Momentum Oscillator）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double & aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double & aCMO[] - 指標の計算値

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_CMOOnArray.mq5はCCMOOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCMOOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

シャンデモメンタムオシレータ（Chande Momentum Oscillator、CMO）は Tushar Chande によって開発された、モメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。 Chande はこれおよび他の指標を、著作した「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators（新テク二カルトレーダー：最新の指標によってあなたの利益を急増）」で議論しました。CMOの範囲は-1～1です。+0.5と-0.5の値は買われすぎと売られすぎ市場とみなされます。

Test_CMOOnArray - CMOOnArrayクラスの使用例

IncVHFOnArray IncVHFOnArray

CVHFOnArrayクラスは指標バッファでのVertical Horizontal Filter（VHF）値の計算のために設計されています。

IncERDOnArray IncERDOnArray

CERDOnArrayクラスは適応型移動平均（ Adaptive Moving Average、AMA）に使用される効率比（Efficiency Ratio、ER）の価格変動方向を考慮した計算のために設計されています。指標の値は、価格が上向きに移動しているときには正で下向きに移動しているときには負です。

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

CVidyaOnArrayクラスは指標バッファでのVIDYA (Variable Index Dynamic Average）値の計算のために設計されています。

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

CPriceChannelOnArrayクラスは指標バッファでの価格チャンネルの計算のために設計されています。