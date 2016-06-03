私たちのファンページに参加してください
IncCMOOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CMOOnArrayクラスは指標バッファでのCMO（Chande Momentum Oscillator）値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double & aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double & aCMO[] - 指標の計算値
追加メソッド：
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します
Test_CMOOnArray.mq5はCCMOOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCMOOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
シャンデモメンタムオシレータ（Chande Momentum Oscillator、CMO）は Tushar Chande によって開発された、モメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。 Chande はこれおよび他の指標を、著作した「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators（新テク二カルトレーダー：最新の指標によってあなたの利益を急増）」で議論しました。CMOの範囲は-1～1です。+0.5と-0.5の値は買われすぎと売られすぎ市場とみなされます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/635
