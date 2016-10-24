無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_CronexChaikin - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_CronexChaikin EAはCronexChaikinオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexChaikin.ex5 指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のUSDCADの検証結果：
図2 検証結果のチャート
CronexChaikin_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexChaikin指標BackgroundCandle_CronexAC_HTF
この指標はCronexAC指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。
i-HighLow_Channel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-HighLow指標i-AMA-Optimum_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMA-Optimum指標