由 Perry Kaufman 开发的用于大周期的自适应移动均线。

一款类似于 EMA 的移动均线指标。

此 MACD 指标, 其价格序列均被 Accelerator 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

此 i-HighLow 指标绘制带有边界的通道，其值对应于指定柱线数量的蜡烛条阴影的最高价和最低价，可在输入参数里定义指标垂直偏移点数。