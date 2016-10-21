コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BWImp-T01 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
959
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bjwimp-t01.mq5 (7.99 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

HomeSoft-Tartan Corp.

正規化されていないトレンドオシレータ。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にコードベースに公開されました。

図1　BxWImp-T01指標

図1　BxWImp-T01指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2198

iSpreadはペア取引のためのスプレッド指標です。 iSpreadはペア取引のためのスプレッド指標です。

選択された2つのペアの合成が作成されます。

BB-HL BB-HL

ボリンジャーバンドのあと一つの変形。この指標では標準偏差の計算に終値の代わりに高値と安値が使用されています。

シンプルEA シンプルEA

最も簡単な売買ロボット

BlauErgodic_Signal BlauErgodic_Signal

BlauErgodic_Signal指標は、固定された時間枠でのBlauErgodic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。