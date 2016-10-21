無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BWImp-T01 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
HomeSoft-Tartan Corp.
正規化されていないトレンドオシレータ。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にコードベースに公開されました。
図1 BxWImp-T01指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2198
