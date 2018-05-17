コードベースセクション
非取引エキスパートである練行2.0オフラインでは、1Mチャートで銘柄シンボル情報が生成されます。

重要事項: 常にM1チャートを使用してください。

髭を備えた完全な練行チャートです。オフライン版ができました。

練行2.0指標に基づいています。

fxsaberのMetaTrader 5版Symbolライブラリを参照します。

ティックサイズ、ピップサイズ、またはポイントを使用して設定します。


パラメータ

練行2.0オフラインパラメータ


表示

練行2.0オフライン: 5ピップローソク足

練行2.0オフラインで生成されたカスタム銘柄で、好きな指標を自由に使用してください。

MACD of average（平均MACD） MACD of average（平均MACD）

これは、入力価格に「純粋な」価格を使用するのではなく平均を使用できるMACDです。「だまし」をフィルタリングするのに役立ちますが、このコードの主な目的は、MetaTrader 5を使用するとごく簡単に実行できることがあると示すことです。このタイプの指標には、通常のオプションに加えて、MACDの傾きの変化またはMACDのシグナルライン交差に基づいて色を変更するオプションがあります。

RSI of average（平均RSI） RSI of average（平均RSI）

この非常によく知られているRSI of averageは、メインループ内の3行のコード（これらの行にRSIスロープ変更の色割り当てが含まれています）ですべて作成されます。他の指標のテンプレートとしての使用が可能で、MetaTrader 5ではすべてが非常に複雑であると考える人には簡潔化のソリューションとなるでしょう。

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

Schaff Trend Cycle（STC）は、MACDよりずっと前に上昇/下降トレンドを検出します。これは、同じ指数移動平均（EMA）を使用しながら通貨サイクルトレンドを要因とするサイクル要素が追加することで行われます。通貨サイクルトレンドは一定の日数に基づいて動くので、これはSTC指標の式に考慮され、MACDよりも高い精度と信頼性が提供されます。

Schaff Trend Cycle - DEMA Schaff Trend Cycle - DEMA

元のSchaff Trend Cycleとは異なり、このバージョンではDEMA MACDを計算に使用しているため、トレンドの変更を判断する際に「高速」になり、シグナルが数バー早く生成されます（「スカルピング」システムでは著しくなります）。