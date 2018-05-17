私たちのファンページに参加してください
練行2.0オフライン - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 1448
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
非取引エキスパートである練行2.0オフラインでは、1Mチャートで銘柄シンボル情報が生成されます。
髭を備えた完全な練行チャートです。オフライン版ができました。
練行2.0指標に基づいています。
fxsaberのMetaTrader 5版Symbolライブラリを参照します。
ティックサイズ、ピップサイズ、またはポイントを使用して設定します。
パラメータ
表示
練行2.0オフラインで生成されたカスタム銘柄で、好きな指標を自由に使用してください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20254
