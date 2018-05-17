Schaff Trend Cycle（STC） は、低速ストキャスティクスと移動平均収束/発散（MACD）を組み合わせたものです。MACDはトレンド指標としての評判を持っていますが、応答シグナルラインが低速のために遅れることも有名です。シグナルラインの改良によって、STCには通貨のトレンドを検出するための初期の警告徴候としても有用となります。

元の Schaff Trend Cycleとは異なり、このバージョンではDEMA MACDを計算に使用しているため、トレンドの変更を判断する際に「高速」になり、シグナルが数バー早く生成されます（「スカルピング」システムでは著しくなります）。