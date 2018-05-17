無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Schaff Trend Cycle - DEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1087
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Schaff Trend Cycle（STC） は、低速ストキャスティクスと移動平均収束/発散（MACD）を組み合わせたものです。MACDはトレンド指標としての評判を持っていますが、応答シグナルラインが低速のために遅れることも有名です。シグナルラインの改良によって、STCには通貨のトレンドを検出するための初期の警告徴候としても有用となります。
元の Schaff Trend Cycleとは異なり、このバージョンではDEMA MACDを計算に使用しているため、トレンドの変更を判断する際に「高速」になり、シグナルが数バー早く生成されます（「スカルピング」システムでは著しくなります）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20282
Schaff Trend Cycle
Schaff Trend Cycle（STC）は、MACDよりずっと前に上昇/下降トレンドを検出します。これは、同じ指数移動平均（EMA）を使用しながら通貨サイクルトレンドを要因とするサイクル要素が追加することで行われます。通貨サイクルトレンドは一定の日数に基づいて動くので、これはSTC指標の式に考慮され、MACDよりも高い精度と信頼性が提供されます。練行2.0オフライン
この非取引エキスパートでは、1Mチャートでカスタム銘柄情報が生成されます。
Schaff Trend Cycle - TEMA
元のSchaff Trend Cycleとは異なり、このバージョンではTEMA MACDを計算に使用しているため、トレンドの変更を判断する際に（DEMA版と比べても）「高速」になり、シグナルが数バー早く生成されます。ErrorDesc
GetLastError()とMqlTradeResultのretcodeをテキストとして書きます。