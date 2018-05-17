Schaff Trend Cycle（STC） は、低速ストキャスティクスと移動平均収束/発散（MACD）を組み合わせたものです。MACDはトレンド指標としての評判を持っていますが、応答シグナルラインが低速のために遅れることも有名です。シグナルラインの改良によって、STCには通貨のトレンドを検出するための初期の警告徴候としても有用となります。





STCの動作法

STCは、MACDよりずっと前に上昇/下降トレンドを検出します。これは、同じ指数移動平均（EMA）を使用しながら通貨サイクルトレンドを要因とするサイクル要素が追加することで行われます。通貨サイクルトレンドは一定の日数に基づいて動くので、これはSTC指標の式に考慮され、MACDよりも高い精度と信頼性が提供されます。

MACDはシグナルラインを持つ一連のEMAに過ぎないので、STCはMACDと比較して改善されました。MACDは、期間9のシグナルラインと期間12及び26のEMAを有します。STC指標は、期間10のシグナルラインとして使用されるサイクル要素を持つ期間23及び50のEMAを組み込むことによって、これを改善しました。日数に基づいてサイクルトレンドを組み入れることができるので、獲得する可能性のあるピップの観点からトレンドがどれだけ長く続くかを知ることができます。

新しい指標としても古い指標としても、STC指標は概念的にはかなりオリジナルです。サイクル要素を使用して指標が開発されたことは今までにありません。ほとんどが移動平均、特にEMAをベースに使用します。これは、計算が簡単で、単純移動平均の多量の終値のデータセットよりも最近の価格に焦点を当てているからです。