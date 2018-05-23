加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Renko 2.0 Offline - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 2674
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Renko 2.0 离线版是一个不进行交易的EA，它可以在 1M 图表上生成自定义交易品种信息。
一个完整的 Renko 烛形图表。现在是离线的了!
基于 Renko 2.0 指标.
参考了 fxsaber 的 Symbol 开发库.
使用 Tick Size, Pip Size 或者 Points 来配置。
参数
查看
你还可以使用 Renko 2.0 Offline 把您喜欢的指标生成自定义交易品种。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20254
这是一个可以使用平均值作为输入价格而不是使用“单纯的”价格计算的 MACD。那样可以有助于过滤掉一些错误信号，但是这个代码的主要目的是展示使用 MetaTrader 5 可以简单地完成任务。除了这类指标中常用的选项之外，还有选项是关于根据 MACD 倾斜方向改变或者 MACD 与信号线交叉的颜色改变的。平均的 RSI
一个著名的用于平均的 RSI，是在主循环中使用三行代码的（RSI倾斜方向改变时颜色改变包含4行代码). 这可以用作模板，用于一些其它指标，如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话，这可以提供一个简单化的方案。
Schaff 趋势循环(Schaff Trend Cycle, STC) 指标可以比 MACD 早很多就侦测到趋势的上下变化。它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的，这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。Schaff 趋势循环 - DEMA
和最初的 Schaff 趋势循环不同, 这个版本使用了 DEMA MACD 来计算, 这使它可以“更快”判断趋势的改变，而能够提前几个柱生成信号（这对“剥头皮”系统很重要).