Renko 2.0 离线版是一个不进行交易的EA，它可以在 1M 图表上生成自定义交易品种信息。

重要!总是要把它放到 M1 图表上。

一个完整的 Renko 烛形图表。现在是离线的了!

基于 Renko 2.0 指标.

参考了 fxsaber 的 Symbol 开发库.

使用 Tick Size, Pip Size 或者 Points 来配置。





参数





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你还可以使用 Renko 2.0 Offline 把您喜欢的指标生成自定义交易品种。