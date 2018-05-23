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Renko 2.0 Offline - MetaTrader 5程序库

Guilherme Santos
Guilherme Santos

Guilherme Santos

  • Senior Data/Analytics Engineer | Tech Lead | SQL Expert 在  Blue Orange Digital
  • 巴西
  • 8882
Download the new Renko at
www.renkobr.com.br

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e-mail: fishguil@gmail.com
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\MQL5\Include\
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Renko 2.0 离线版是一个不进行交易的EA，它可以在 1M 图表上生成自定义交易品种信息。

重要!总是要把它放到 M1 图表上。

一个完整的 Renko 烛形图表。现在是离线的了!

基于 Renko 2.0 指标.

参考了 fxsaber 的 Symbol 开发库.

使用 Tick Size, Pip Size 或者 Points 来配置。


参数

Renko 2.0 Offline: 参数


查看

Renko 2.0 Offline: 5 pips 烛形

你还可以使用 Renko 2.0 Offline 把您喜欢的指标生成自定义交易品种。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20254

平均值的MACD 平均值的MACD

这是一个可以使用平均值作为输入价格而不是使用“单纯的”价格计算的 MACD。那样可以有助于过滤掉一些错误信号，但是这个代码的主要目的是展示使用 MetaTrader 5 可以简单地完成任务。除了这类指标中常用的选项之外，还有选项是关于根据 MACD 倾斜方向改变或者 MACD 与信号线交叉的颜色改变的。

平均的 RSI 平均的 RSI

一个著名的用于平均的 RSI，是在主循环中使用三行代码的（RSI倾斜方向改变时颜色改变包含4行代码). 这可以用作模板，用于一些其它指标，如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话，这可以提供一个简单化的方案。

Schaff 趋势循环 Schaff 趋势循环

Schaff 趋势循环(Schaff Trend Cycle, STC) 指标可以比 MACD 早很多就侦测到趋势的上下变化。它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的，这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。

Schaff 趋势循环 - DEMA Schaff 趋势循环 - DEMA

和最初的 Schaff 趋势循环不同, 这个版本使用了 DEMA MACD 来计算, 这使它可以“更快”判断趋势的改变，而能够提前几个柱生成信号（这对“剥头皮”系统很重要).