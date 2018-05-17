これは、MetaTrader 5の簡単なコード例を示すシリーズのうちのもう1つ（このコードのメインループには6行のコードがあります）です。

これは、入力価格に「純粋な」価格を使用するのではなく平均を使用できるMACDです。「だまし」をフィルタリングするのに役立ちますが、このコードの主な目的は、MetaTrader 5を使用するとごく簡単に実行できることがあると示すことです。このタイプの指標には、通常のオプションに加えて、MACDの傾きの変化またはMACDのシグナルライン交差に基づいて色を変更するオプションがあります。