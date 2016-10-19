コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Accelerator_Signal_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAccelerator_Signal指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

コンパイルされたAccelerator_Signal.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Accelerator_Signal_HTF指標

