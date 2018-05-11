このライブラリはSignalMAAboveBelow2をさらに開発したものです。





バージョン32の新機能:

CurrentBarSize パラメータでは現在のバーのサイズを設定できます（これはClose-Openとして計算されます）

パラメータでは現在のバーのサイズを設定できます（これはClose-Openとして計算されます） PreviousBarSizeは、前のバーのサイズです（Close-Openとして計算されます）。

現在のバーの価格が指標の上にある場合、両方のバーは強気でなければなりません。現在のバーの価格が指標の下にある場合、両方のバーは弱気でなければなりません。したがって、これらの2つのパラメータ（CurrentBarSizeとPreviousBarSize）は、ポジションを開くときの保護フィルタです。

シグナルのモジュールでは、コンストラクタで時系列を接続する 必要があります。

CSignalMA::CSignalMA( void ) : m_reverse( false ), m_ma_period( 12 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 80 ), m_size_current_bar( 40 ), m_size_previous_bar( 20 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

時系列を接続した後は、CiCloseクラスとCiOpenクラスのそれぞれのm_closeオブジェクトとm_openオブジェクトにアクセスできます（オブジェクトは 上位レベル（親のレベルExpertBase.mqhで宣言されています。）

これらのオブジェクトをCSignalMA::LongConditionで操作します。

int CSignalMA::LongCondition( void ) { if (m_type_trade== 1 ) return ( 0 ); int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (m_close.GetData(idx+ 1 )-m_open.GetData(idx+ 1 )<m_previous_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 ); if (m_close.GetData(idx)-m_open.GetData(idx)<m_current_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 );

CSignalMA::ShortCondition

int CSignalMA::ShortCondition( void ) { if (m_type_trade== 0 ) return ( 0 ); int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (m_open.GetData(idx+ 1 )-m_close.GetData(idx+ 1 )<m_previous_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 ); if (m_open.GetData(idx)-m_close.GetData(idx)<m_current_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 );

Reverse == false の場合にポジションを開く例:

図1 SignalMAAboveBelow 3 - 買いポジションを開く

図2 SignalMAAboveBelow 3 - 売りポジションを開く





シグナルモジュールのパラメータ

Reverse - シグナル反転フラグ

- シグナル反転フラグ PeriodMA - 移動平均指標の平均期間

- 移動平均指標の平均期間 Shift - 移動平均指標の水平方向のシフト

- 移動平均指標の水平方向のシフト Method - 移動平均指標の平滑化の種類

- 移動平均指標の平滑化の種類 Applied - 移動平均の計算に使われる価格の種類

- 移動平均の計算に使われる価格の種類 TypeOfTrade - 取引シグナルの種類: 0 → 買い、1 → 売り、2 → 売買

- 取引シグナルの種類: 0 → 買い、1 → 売り、2 → 売買 CurrentBarSize - 現在のバーのサイズ（Close-Openとして計算）

- 現在のバーのサイズ（Close-Openとして計算） PreviousBarSize - 1つ前のバーのサイズ（Close-Openとして計算）

TestSignalMAAboveBelow3.mq5のテストエキスパートアドバイザーはデフォルトパラメータを持ち、最適化はされませんでした。

TestSignalMAAboveBelow3.mq5MQL5ウィザードで作成したエキスパートアドバイザーで

input string Expert_Title = "TestSignalMAAboveBelow3" ; ulong Expert_MagicNumber = 20884 ; bool Expert_EveryTick = false ;

ON EVERY TICK操作を有効にする（デフォルトの "false" を "true"に変更する）と、より興味深い結果を得ることができます。現在のバー（インデックス＃0のバー ）がCurrentBarSizeパラメータと同じか若干大きくなると、EAはより早くこの条件を処理します。