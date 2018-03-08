Развитие второй версии библиотеки SignalMAAboveBelow 2.





Новое в версии 3

Параметр CurrentBarSize - размер текущего бара (вычисляется как Close-Open);

- размер текущего бара (вычисляется как Close-Open); Параметр PreviousBarSize - размер предыдущего бара (вычисляется как Close-Open).

При этом, если цена на текущем баре находится НАД индикатором, оба бара должны быть бычьими. А если цена на текущем баре находится ПОД индикатором, то оба бара должны быть медвежьими. Таким образом оба параметра (CurrentBarSize и PreviousBarSize) выступают защитными фильтрами при открытии позиции.

В модуле сигналов подключаем таймсерии в конструкторе:

CSignalMA::CSignalMA( void ) : m_reverse( false ), m_ma_period( 12 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 80 ), m_size_current_bar( 40 ), m_size_previous_bar( 20 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

После подключения таймсерий, можно обращаться к объектам m_close и m_open классов CiClose и CiOpen, соответственно (данные объекты объявлены на более высоком уровне - на уровне родителя ExpertBase.mqh).

Работаем с этими объектами в CSignalMA::LongCondition

int CSignalMA::LongCondition( void ) { if (m_type_trade== 1 ) return ( 0 ); int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (m_close.GetData(idx+ 1 )-m_open.GetData(idx+ 1 )<m_previous_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 ); if (m_close.GetData(idx)-m_open.GetData(idx)<m_current_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 );

и в CSignalMA::ShortCondition

int CSignalMA::ShortCondition( void ) { if (m_type_trade== 0 ) return ( 0 ); int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (m_open.GetData(idx+ 1 )-m_close.GetData(idx+ 1 )<m_previous_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 ); if (m_open.GetData(idx)-m_close.GetData(idx)<m_current_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 );

Пример открытия позиций при параметре Reverse == false:

Рис. 1. SignalMAAboveBelow 3 - открытие BUY позиции

Рис. 2. SignalMAAboveBelow 3 - открытие SELL позиции





Параметры модуля сигналов

Reverse - флаг реверса сигналов;

- флаг реверса сигналов; PeriodMA - период усреднения индикатора Moving Average;

- период усреднения индикатора Moving Average; Shift - смещение индикатора Moving Average по горизонтали;

- смещение индикатора Moving Average по горизонтали; Method - тип сглаживания индикатора Moving Average;

- тип сглаживания индикатора Moving Average; Applied - тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор Moving Average;

- тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор Moving Average; TypeOfTrade - тип торговых сигналов: 0 → BUY, 1 → SELL, 2 → BUY and SELL;

- тип торговых сигналов: 0 → BUY, 1 → SELL, 2 → BUY and SELL; CurrentBarSize - размер текущего бара (вычисляется как Close-Open);

- размер текущего бара (вычисляется как Close-Open); PreviousBarSize - размер предыдущего бара (вычисляется как Close-Open).

Параметры тестового советника TestSignalMAAboveBelow3.mq5 даны по умолчанию, оптимизация не проводилась.

Кстати, если в советнике TestSignalMAAboveBelow3.mq5, сгенерированном в Мастере MQL5,

input string Expert_Title = "TestSignalMAAboveBelow3" ; ulong Expert_MagicNumber = 20884 ; bool Expert_EveryTick = false ;

разрешить работу НА КАЖДОМ ТИКЕ (для этого "false" - который ставится по-умолчанию, заменить на "true"), можно получить более интересные результаты: советник станет быстрее отрабатывать условие, когда текущий бар (это будет бар с индексом #0) станет равным или чуть больше заданного параметра CurrentBarSize.