記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 793
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
VSI - Volatility Switch Indicator（ボラティリティスイッチ指標）この指標は、選択した期間の過去のデータに対する現在のボラティリティを測定します。これによって市場の状態を評価することができます。指標値の範囲は0から1までに正規化されています。
指標値が0.5を超えると、市場のボラティリティが上昇して価格変動が加速し、急激な動きが予想されます。指標値が一度高くなった後に0.5を下回ると、ボラティリティが低下し、トレンド形成の兆候と考えることができます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Overbought - 買われ過ぎレベル
- Oversold - 売られ過ぎレベル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20162
