ポケットに対して
インディケータ

VSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
793
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
VSI.mq5 (16.02 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

VSI - Volatility Switch Indicator（ボラティリティスイッチ指標）この指標は、選択した期間の過去のデータに対する現在のボラティリティを測定します。これによって市場の状態を評価することができます。指標値の範囲は0から1までに正規化されています。

指標値が0.5を超えると、市場のボラティリティが上昇して価格変動が加速し、急激な動きが予想されます。指標値が一度高くなった後に0.5を下回ると、ボラティリティが低下し、トレンド形成の兆候と考えることができます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Overbought - 買われ過ぎレベル
  • Oversold - 売られ過ぎレベル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20162

