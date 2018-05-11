VSI - Volatility Switch Indicator（ボラティリティスイッチ指標）この指標は、選択した期間の過去のデータに対する現在のボラティリティを測定します。これによって市場の状態を評価することができます。指標値の範囲は0から1までに正規化されています。

指標値が0.5を超えると、市場のボラティリティが上昇して価格変動が加速し、急激な動きが予想されます。指標値が一度高くなった後に0.5を下回ると、ボラティリティが低下し、トレンド形成の兆候と考えることができます。

指標には3つの入力パラメータがあります。