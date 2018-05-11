資本市場では、数量、または取引量とは、一定期間に取引された証券（または特定の証券のセット、または市場全体）の金額（総数）です。証券取引所における単一の株式取引では、その数量は、通常、ある日に売買された株式の数として報告されます。取引は、株式、債券、オプション契約、先物契約および商品について測定されます。より長い期間にわたる証券の平均金額は、その期間に取引された総金額を期間の長さで割ったものです。したがって、平均数量の測定単位は、単位時間（通常は取引日）あたりのシェアです。

取引量は通常、証券の価格が変化しているときに高くなります。企業の財務状況、製品、または計画に関するニュースは、肯定的であれ否定的であれ、通常、その株式の数量が一時的に増加につながります。取引量の変動は、観察される価格変動をより重要なものにすることができます。株式の数量が多いほど、市場の流動性が高いという指標となります。特定の株式を多数売ることを希望する機関投資家は、流動性が低下することによるスリッページによる損失を避けるために、長期間にわたり株式をゆっくりと売ることになります。

このバージョンはある種の正規化されたバージョンで、選択された期間の平均数量と比較した数量がパーセントで表示されます。

MetaTrader 5では、ティック数量を使用するかリアル数量を使用するかかを選択できます。平均数量と比較したブレークアウトのパーセンテージは、異なる色でマークされています。