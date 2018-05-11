コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

IDayIIndex - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
IDayIIndex (Intraday Intensity Index) オシレータ指標です。

計算式は下記の通りです。

III = Sum((2C-H-L)/(H-L))*TickVolume

正規化されたものは下記です。

Normalized III = (III /Sum(V))*100

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Normalized - 指数の正規化計算を有効/無効にする (Yes/No)
  • Period - 指標計算期間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20161

