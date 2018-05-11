無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IDayIIndex (Intraday Intensity Index) オシレータ指標です。
計算式は下記の通りです。
III = Sum((2C-H-L)/(H-L))*TickVolume
正規化されたものは下記です。
Normalized III = (III /Sum(V))*100
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Normalized - 指数の正規化計算を有効/無効にする (Yes/No)
- Period - 指標計算期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20161
